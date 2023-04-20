سقوط صاروخ أوكراني في مدينة روسية

وذكرت الأنباء أنه يجري في الوقت الحالي التحقيق في ملابسات الحادث، ولم تصدر أي تعليقات رسمية بعد.وقال حاكم مقاطعة بيلغورد فياتشيسلاف غلادكوف إن حفرة قطرها 20 مترا ظهرت على تقاطع إحدى الطرقات الرئيسية وسط المدينة بعد سماع دوي الانفجار.وكتب في "تيلغرام": "في أعقاب الانفجار، لحقت أضرار بزجاج مبنى سكني مجاور، كما ألحق الضرر بعدة سيّارات وسقطت على أثر ذلك خطوط التيار الكهربائي"، دون أن يدلي بأي معلومات أوفى.