دولتان عربيتان تعلنان غداً أول أيام عيد الفطر

وأعلن مفتي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود، في كلمة بثت على القناة الوطنية مساء الخميس أن الجمعة 21 أبريل هو أول أيام عيد الفطر والفاتح من شهر شوال 1444.من جهتها أعلنت لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر للعام الهجري 1444، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.وتحققت رؤية هلال شهر شوال، بكل من ولايتي مستغانم ووادي سوف، حسب ما ذكره بيان اللجنة.