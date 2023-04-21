مصرع مواطن أمريكي في السودان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي واحد في السودان".ونقلت شبكة "إن بي سي إن" علن المسؤول الأميركي قوله: "نحن على اتصال بالعائلة ونقدم أعمق تعازينا لهم على فقدهم. واحترامًا للعائلة خلال هذا الوقت الصعب ، ليس لدينا ما نضيفه".ولم يتم الكشف على الفور عن اسم الضحية.ووفقا للمصدر، هناك ما يقدر بنحو 16 ألف أميريكي على الأراضي السودانية.