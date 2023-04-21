إيران توجه دعوة لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن لزيارة طهران

وقالت وكالة الأنباء اليمنية: "هنأ الرئيس الإيراني من خلال الاتصال، القيادة والشعب اليمني بحلول عيد الفطر المبارك.. معربا عن أحر التعازي للقيادة والشعب اليمني واسر ضحايا الذين سقطوا في حادث التدافع الأليم".وأضافت: "أعرب الرئيس الإيراني عن الأمل في إنهاء الحصار على اليمن وتوقف الحرب وعدم التدخل في الشؤون اليمنية"، مؤكدا أن "الشعب اليمني هو الذي يقرر مصيره".وأشارت الوكالة الى ان "الرئيس الإيراني عبر عن تطلعه لزيارة اليمن والالتقاء بالقيادة والشعب اليمني، كما وجه دعوة للرئيس مهدي المشاط لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".