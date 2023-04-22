الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
تك تك رمضان
من
01:50 PM
الى
02:40 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالصور من كربلاء.. حلاق يحدد أجوره "بطريقة مثيرة"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453894-638177527791373737.jpeg
شارك في الاعمال القتالية.. جورجيا تعلن اعتقال قيادي بـ"داعش"
دوليات
2023-04-22 | 05:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
398 مشاهدة
أعلنت سلطات جورجيا، اليوم السبت، اعتقال مالخاز باكساشفيلي، القيادي بإحدى الجماعات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، جراء عملية خاصة نفذها مركز مكافحة الإرهاب التابع لجهاز أمن الدولة.
وذكرت السلطات أن "باكساشفيلي، وهو مواطن جورجي، غادر البلاد عام 2013 متجها إلى سوريا حيث انضم إلى داعش".
وكان باكساشفيلي على صلة وثيقة بكبار القادة العسكريين في "داعش" وشغل منصب نائب قائد في إحدى الجماعات المنضوية تحت لواء "داعش"، وشارك بنشاط في الأعمال القتالية وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية.
ويواجه القيادي الداعشي في وطنه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 أعوام و17 عاما.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مكتب السيستاني يحدد أول أيام عيد الفطر
محليات
41.3%
12:09 | 2023-04-20
مكتب السيستاني يحدد أول أيام عيد الفطر
12:09 | 2023-04-20
تعرف على الدول التي أعلنت الجمعة اول أيام عيد الفطر
دوليات
21.06%
12:39 | 2023-04-20
تعرف على الدول التي أعلنت الجمعة اول أيام عيد الفطر
12:39 | 2023-04-20
الصحة تصدر توضيحاً جديداً يخص وفاة كمبش
محليات
19.48%
18:50 | 2023-04-20
الصحة تصدر توضيحاً جديداً يخص وفاة كمبش
18:50 | 2023-04-20
الداخلية والصحة توضحان ملابسات اعتقال ووفاة كمبش
أمن
18.17%
12:02 | 2023-04-20
الداخلية والصحة توضحان ملابسات اعتقال ووفاة كمبش
12:02 | 2023-04-20
المزيد
رمضان على السومرية
رمضان على السومرية
شاهد أقوى البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان المبارك على السومرية
رمضان 2023
أحدث الحلقات
Morning Live
تزيين المنازل والمطاعم خلال شهر رمضان والعيد - الحلقة ١ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-22
Morning Live
تزيين المنازل والمطاعم خلال شهر رمضان والعيد - الحلقة ١ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-21
حديث رمضان 2023
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
حديث رمضان 2023
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
ناس برمضان
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
ناس برمضان
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
الأكثر مشاهدة
Morning Live
تزيين المنازل والمطاعم خلال شهر رمضان والعيد - الحلقة ١ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-22
Morning Live
تزيين المنازل والمطاعم خلال شهر رمضان والعيد - الحلقة ١ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-21
حديث رمضان 2023
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
حديث رمضان 2023
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
ناس برمضان
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
ناس برمضان
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يعود الصدر للعملية السياسية من بوابة رفض التطبيع؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.