ايطاليا تعلق على الازمة الأوكرانية: بحاجة الى رجل إطفاء

وقال كروسيتو، لصحيفة "لا ستامبا"، انه "لا يتوجب علينا إنهاء الحرب في أوكرانيا، والشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به، هو وقف الاشتباكات بين الطرفين، ومحاولة جمع مفاوضين من كلا الجانبين معا على طاولة المفاوضات".وأشار الوزير إلى أن "إيطاليا تواصل تقديم المساعدات العسكرية الممكنة لأوكرانيا، وفي ذات الوقت تبذل الجهود اللازمة لتحقيق تسوية سلمية".وأضاف: "الجميع رائعون في سكب الزيت على النار، لكن لا يوجد عاقل واحد يخمد هذه النار، نحن بحاجة لرجال إطفاء في عالم فقدت فيه الأمم المتحدة وظيفتها، وحيادها، وتوقفت عن إخماد الحروب، بل باتت تؤججها".وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن روسيا منفتحة على المفاوضات، لكن لا يمكن الحوار حول الأزمة الأوكرانية إلا في حال أخذت المصالح الروسية في عين الاعتبار.