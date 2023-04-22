سيول قوية تجتاح مدينة تركية

ومع استمرار هطول الأمطار لليوم الثاني على التوالي، تعطلت حركة المرور في الطرق الرئيسية بالمدينة، وتضررت سيارات بعض المواطنين.وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار وحبات برد على المدينة، التي غمرت المياه بعض شوارعها وجرفت سيارات فيها.وقال رئيس بلدية أضنة زيدان كارالار إن المدينة شهدت هطول أمطار "مفاجئا وغير متوقع"، وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.يأتي ذلك بعد أن لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة جراء عاصفة قوية في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش التركية التي ضربها زلزال مميت في فبراير الماضي.