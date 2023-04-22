في العراق.. تركيا تعلن "تحييد" ثلاثة عناصر من حزب العمال

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، "تحييد" ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني إثر غارة جوية استهدفت موقعا لهم شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الإرهابيين تم تحيدهم في منطقة عملية المخلب القفل المستمر منذ 17 نيسان 2022".



وأكدت الوزارة أن "الجيش التركي سيواصل تدمير أوكار الإرهابيين".