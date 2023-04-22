حصيلة جديدة للمواجهات في السودان

وقالت "الدعم السريع" في بيان لها: "قامت قواتنا بمطاردة القوة المعتدية حتى أوصلتها إلى معسكرها الذي استولت عليه بالكامل"وأضافت: "في مدينة بحري تصدت قوات الدعم السريع إلى هجوم آخر من قوات الانقلابيين والفلول المتطرفين محققة انتصارا كبيرا بالسيطرة على 60 مركبة عسكرية بكامل عتادها وتدمير 10 مركبات ومقتل العشرات وفرار المئات من القوات المعتدية".وتابعت: "حاولت قوة من الانقلابيين قوامها 5 مركبات بالهجوم على قواتنا المتمركزة في حي نمرة 2 بالخرطوم حيث تم الاستيلاء على 4 مركبات وتدمير المركبة الخامسة.. وتمكّنت قواتنا أيضا من دحر المعتدين ومطاردتهم والاستيلاء على كامل مقر التصنيع الحربي وجاري الآن حصر العتاد الذي تم الاستيلاء عليه".واعتبرت أن هذه الانتصارات "تأتي في إطار الدفاع عن أماكن تمركزها التي تحاول قوات الانقلاب والفلول المتطرفين مهاجمتها في تجاوز واضح للهدنة المعلنة التي تلزم الأطراف بعدم تحريك القوات من منطقة إلى أخرى".واختتمت: "سجلت عدد من المناطق المتفرقة بولاية الخرطوم تعدّيات سافرة من قوات الانقلابيين في تجاوز صريح للهدنة".