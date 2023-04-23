مستذكراً بحرب صدام على الكويت.. زيلينسكي: بوتين سيخرج خاسراً من أوكرانيا

وقال في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخرج مهزوماً من الأراضي الأوكرانية، كما خرج الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من العراق، واعتبر أن بوتين سيفقد الهدف الذي ذهب إليه بهذا العدوان، ويفقد أيضا ثقة شعبه.كما رأى أن الرئيس الروسي "بات يقاتل من أجل حياته في أوكرانيا، وليس من أجل بلاده أو اللغة الروسية"، كما يزعم.كذلك أكد أنه واثق من تحرير أراضي بلاده، وتحقيق النصر. إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه لا يستطيع يصف الوضع الميداني بالجيد جداً، لكنه شدد على أن قواته باتت أقوى مما كانت عليه قبل عام. وقال:" لقد حررنا بعض أراضينا.. والبلد متحد من أجل النصر. "