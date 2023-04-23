براميل من الذهب والأموال.. تفاصيل مداهمة "مزرعة البغدادي" في سوريا

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ستّهم
من
02:40 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الدفاع تعلن إقالة آمر موقع التاجي ومدير استخبارات الموقع
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453951-638178591123632987.jpg
براميل من الذهب والأموال.. تفاصيل مداهمة "مزرعة البغدادي" في سوريا
دوليات
2023-04-23 | 11:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,233 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
خلال السنوات الماضية، كثر الحديث عن ثروات تنظيم "داعش" الارهابي التي جناها سواء عبر السرقات أو تهريب الآثار، فضلاً عن بيع النفط بالمناطق التي سيطر عليها في سوريا والعراق، إلا أن قلة قليلة عثرت على جزء من تلك الثروات.
لكن مداهمة نفذتها قبل أيام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والقوات الأميركية المتحالفة معها، كشفت عن براميل من الذهب والأموال مخبأة في إحدى المزارع،
بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
البغدادي كان يمكث فيها
كما أضاف أن الأميركيين و"قسد" عثروا على تلك الأموال والذهب في مزرعة واقعة بمنطقة كسرة فرج في أطراف الرقة الجنوبية، وتعرف باسم "مزرعة البغدادي"، وذلك لأن أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم السابق كان يمكث فيها إبان سيطرة "داعش" على المنطقة.
جاءت تلك المداهمة بعد معلومات أفادت بوجود مخبأ سري، حيث عُثر عليه بالفعل وبداخله 3 غرف مموهة بشكل دقيق، وفيها 4 براميل مملوءة بكميات كبيرة من الذهب وأموال تقدر بنحو مليون دولار أميركي.
أما القسم الثاني من المخبأ، فقد وُجدت فيه أسلحة وأموال كان يستعين بها التنظيم للقيام بعملياته الانتحارية والهجمات المباغتة، ضمن مناطق سيطرة "قسد" في الشمال السوري.
وتم نقل الأموال والأسلحة إلى أحد المستودعات المشتركة بين "قسد" والقوات الأميركية.
يشار إلى أن تنظيم "داعش" كان سيطر على الرقة عام 2014 قبل أن يهزم بعملية عسكرية شاملة للتحالف الدولي عام 2017.
كما دحر من العديد من المناطق السرية والعراقية على السواء.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
في كربلاء.. حلاق يحدد أجوره "بطريقة مثيرة" (صور)
محليات
33.25%
11:45 | 2023-04-22
في كربلاء.. حلاق يحدد أجوره "بطريقة مثيرة" (صور)
11:45 | 2023-04-22
الرافدين يصدر بيانا يخص رواتب الموظفين
اقتصاد
26.25%
03:58 | 2023-04-22
الرافدين يصدر بيانا يخص رواتب الموظفين
03:58 | 2023-04-22
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
21.84%
08:30 | 2023-04-23
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
08:30 | 2023-04-23
نانسي عجرم في بغداد لإحياء حفل العيد
فن وثقافة
18.67%
09:14 | 2023-04-22
نانسي عجرم في بغداد لإحياء حفل العيد
09:14 | 2023-04-22
المزيد
رمضان على السومرية
رمضان على السومرية
شاهد أقوى البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان المبارك على السومرية
رمضان 2023
أحدث الحلقات
Morning Live
تصميم الأزياء في رمضان وعيد الفطر م٢ - الحلقة ٢ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-23
Morning Live
تصميم الأزياء في رمضان وعيد الفطر م٢ - الحلقة ٢ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-23
هاي 100 ألف
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
هاي 100 ألف
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
حديث رمضان 2023
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
حديث رمضان 2023
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
ناس برمضان
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
ناس برمضان
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
الأكثر مشاهدة
Morning Live
تصميم الأزياء في رمضان وعيد الفطر م٢ - الحلقة ٢ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-23
Morning Live
تصميم الأزياء في رمضان وعيد الفطر م٢ - الحلقة ٢ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-23
هاي 100 ألف
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
هاي 100 ألف
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
حديث رمضان 2023
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
حديث رمضان 2023
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
ناس برمضان
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
ناس برمضان
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يعود الصدر للعملية السياسية من بوابة رفض التطبيع؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.