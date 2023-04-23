Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الدفاع تعلن إقالة آمر موقع التاجي ومدير استخبارات الموقع
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السودان.. خروج سجناء من كوبر وهذا مصير عمر البشير ورموز نظامه (فيديو)

دوليات

2023-04-23 | 13:35
السودان.. خروج سجناء من كوبر وهذا مصير عمر البشير ورموز نظامه (فيديو)
7,565 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع محلية سودانية لقطات فيديو توثق خروج العشرات من المساجين من سجن كوبر الواقع شمالي السودان، الأحد، 23 أبريل/نيسان 2023، ويضم السجن عدداً من السجناء من قادة النظام السابق وعلى رأسهم عمر البشير الرئيس المعزول ونائبه علي عثمان محمد طه.

في حين تضاربت الأنباء بشأن خروج البشير وقادة النظام السابق بسبب خطورة الأوضاع الأمنية بحي كوبر والمناطق المجاورة. كما تداول ناشطون عدداً من الفيديوهات تظهر المساجين وهم يسيرون في شوارع منطقة كوبر وهم يرتدون زي السحن الأبيض.


*خروج سجناء من سجون في السودان
في حين سبق أن تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن اقتحام سجن الهدى وإخراج المساجين. وخلال الأيام الماضية خرج آلاف المساجين من عدة سجون بالعاصمة الخرطوم "سجن الهدى بأم درمان وسجن سوبا جنوبي الخرطوم، ودار التائبات بأم درمان" بسبب انعدام الأكل والماء.

في سياق متصل، قال صحفي سوداني إن الحديث عن خروج عمر البشير من سجن كوبر أمر غير صحيح، إذ إن الجيش السوداني لن يقدم على هذه الخطوة خوفاً من اتهامه باللجوء إلى الاسلاميين وفلول النظام السابق لدعمه في مواجهة حميدتي.

أشار الصحفي إلى أن من خرج من سجن كوبر هم السجناء الجنائيون فقط وأن سجن كوبر خاضع للمخابرات العسكرية ومن ثم فمن يتحكم في السجن هو الجيش السوداني، مشدداً على أن أطرافاً إقليمية ودولية تنتظر أي خطوة من جانب البرهان تخص تقاربه مع الإسلاميين أو نظام البشير من أجل "تجييش" النظام الدولي ضده؛ ما يرجح معه كفة دقلو في الصراع الدائر حالياً.

*الدعم السريع ينتقد الجيش السوداني
 من جانبها، أدانت قوات "الدعم السريع" ما وصفته بـ"إخلاء جميع سجناء سجن كوبر". وقالت في بيان: "كان واضحاً منذ بدء الحرب، والتداعيات التي سبقت ذلك أن قيادة الانقلاب والمتطرفين يريدون إدارة عجلة الزمان إلى الوراء باستعادة نظام الحكم في البلاد".

في حين ذكر أن "الدعم السريع تدين تنفيذ قادة الانقلاب عملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع السجناء المتواجدين بسجن كوبر الذي يضم جميع قادة النظام البائد". واعتبرت قوات الدعم السريع، أن "إجلاء السجناء من سجن كوبر تصرف يتنافى مع القوانين المحلية والإقليمية والدولية كافة".

كما حمّل البيان "قيادة القوات المسلحة الانقلابية (في إشارة إلى الجيش) المسؤولية كاملة عن تقويض ثورة الشعب التي ضحى من أجلها الشباب والشابات".

*اشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم
يذكر أنه ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.

في حين أنه في عام 2013 جرى تشكيل "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.

كانت مصر، أعلنت في بيان للخارجية، مساء الأحد 23 أبريل/نيسان 2023 "بدء إجراءات إجلاء المواطنين من المناطق الآمنة بالسودان". وذلك وسط تواصل الاشتباكات السودانية بين قوات الجيش وعناصر "الدعم السريع". وأفادت الخارجية، في البيان ذاته، بأنها "بدأت إجراءات الإجلاء بالتنسيق مع السلطات السودانية"، دون تحديد عدد الأشخاص الذين تقوم بإجلائهم.

أضافت: "تستمر قنصليتنا في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المصريين الجاري إجلاؤهم".

كذلك كانت الخارجية المصرية، دعت في بيان سابق الأحد "مواطنيها الموجودين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة من بين مقر قنصليتها بمدينة بورتسودان ومكتبها القنصلي بمدينة وادي حلفا"، تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية".

*تنبيهات للمصريين في السودان بالابتعاد عن الاشتباكات
كما دعت الوزارة "المصريين الموجودين بمدينة الخرطوم (التي تشهد معظم الاشتباكات) للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان".

في وقت سابق الأحد، كشف السفير أحمد أبو زيد متحدث الخارجية المصرية، في بيان أن عدد أفراد جالية بلاده بالسودان تتجاوز "الـ10 اَلاف مواطن". وأكد "إصابة أحد أعضاء السفارة المصرية بطلق ناري بالفعل"، دون تفاصيل بشأن حالته أو الجهة التي استهدفته.

أوضح أن هذا الاعتداء "يؤكد مرة أخرى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظاً على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان".

في حين وفي يوم السبت، بدأت عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وأعلنت الخارجية السعودية في بيان، تنفيذها "عملية إجلاء من السودان شملت 91 سعودياً، و66 أجنبياً من 12 دولة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون".

*الجيش السوداني يتهم قوات الدعم باستهداف الدبلوماسيين
 في سياق موازٍ اتهم الجيش السوداني، الأحد، قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية بارتكاب عدة "اعتداءات" على بعثات دبلوماسية أجنبية أثناء القيام بعمليات إجلاء من العاصمة الخرطوم. وذكر الجيش في بيان، أن "الدعم السريع" قامت "بالاعتداء اليوم (الأحد) على موكب إجلاء أفراد السفارة القطرية المتجه إلى بورتسودان (شرق) وقامت بنهب أموالهم وجميع حقائبهم وهواتفهم النقالة".

أضاف: "تمت سرقة السيارة الدبلوماسية الخاصة بالسفير الماليزي أثناء تسوقه بعد إنزاله من عربته وهروبهم بها والاعتداء على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار، مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء".

تحدث البيان عن "إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص، إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة في بري (وسط الخرطوم)". ولم يصدر على الفور تعليق من البعثات الأجنبية المذكورة على ما أورده الجيش السوداني.

من جانبها، أعلنت قوات "الدعم السريع"، الأحد، "إصابة أحد الرعايا الفرنسيين ونجاة آخرين أثناء عملية إجلاء طاقم البعثة الفرنسية من العاصمة الخرطوم". وذكرت القوات في بيان: "تعرضت قوات الدعم السريع صباح (الأحد) إلى هجوم بالطيران أثناء إجلاء رعايا فرنسيين من سفارة بلادهم (بالخرطوم) مروراً ببحري (شمال شرقي الخرطوم) إلى أم درمان (غربي الخرطوم)، مما عرّض حياة الرعايا الفرنسيين للخطر بإصابة أحدهم ونجاة بقية الرعايا".

أضاف: "أثناء تحرك الموكب تحت حماية قواتنا تعرض إلى هجوم غادر بالطيران من قوات الانقلاب (تقصد الجيش السوداني) فيما تصدت قوات الدعم السريع للهجوم وأسقطت الطائرة". ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش السوداني أو البعثة الفرنسية على ما أوردته "الدعم السريع".

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
مراكز التجميل في العراق - الحلقة ٣ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-24
Play
مراكز التجميل في العراق - الحلقة ٣ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-24
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-23
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-23
Play
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-23
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
Play
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
Play
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
Play
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
رزاق برو
Play
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
Play
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
Play
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
مراكز التجميل في العراق - الحلقة ٣ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-24
Play
مراكز التجميل في العراق - الحلقة ٣ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-24
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-23
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-23
لقطات
Play
لقطات
العراق الأغلى في أسعار المكالمات الهاتف النقال | Morning Live
13:00 | 2023-04-23
Play
العراق الأغلى في أسعار المكالمات الهاتف النقال | Morning Live
13:00 | 2023-04-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-23
Play
نشرة ٢٣ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-23
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
Play
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
Play
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
Play
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
رزاق برو
Play
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
Play
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.