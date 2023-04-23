بينهم عراقيون.. الأردن تجلي 343 شخصاً من السودان على متن طائرات عسكرية (صور)

أعلنت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين أنه وبتوجيهات ملكية سامية أقلعت قبل قليل أربع طائرات تابعة ل #سلاح_الجو_الملكي_الأردني من مطار #بورتسودان الدولي في جمهورية #السودان الشقيق متجهة إلى مطار #ماركا العسكري في العاصمة #عمّان، تحمل على متنها ٣٤٣ مواطناً من أبناء الجالية الأردنية… pic.twitter.com/50c1K6iinq
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 23, 2023
أعلنت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين أنه وبتوجيهات ملكية سامية أقلعت قبل قليل أربع طائرات تابعة ل #سلاح_الجو_الملكي_الأردني من مطار #بورتسودان الدولي في جمهورية #السودان الشقيق متجهة إلى مطار #ماركا العسكري في العاصمة #عمّان، تحمل على متنها ٣٤٣ مواطناً من أبناء الجالية الأردنية… pic.twitter.com/50c1K6iinq