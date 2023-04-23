بينهم عراقيون.. الأردن تجلي 343 شخصاً من السودان على متن طائرات عسكرية (صور)

وأضافت أن الطائرات تحمل على متنها 343 مواطنا من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من الأشقاء في فلسطين والعراق وسوريا، وألمانيا.

أعلنت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين أنه وبتوجيهات ملكية سامية أقلعت قبل قليل أربع طائرات تابعة ل #سلاح_الجو_الملكي_الأردني من مطار #بورتسودان الدولي في جمهورية #السودان الشقيق متجهة إلى مطار #ماركا العسكري في العاصمة #عمّان ، تحمل على متنها ٣٤٣ مواطناً من أبناء الجالية الأردنية… pic.twitter.com/50c1K6iinq

وكان في وداع طائرات سلاح الجو الملكي الأردني التي أقلعت من مطار بورتسودان الدولي، السفير الأردني في الخرطوم سائد الردايدة، وطاقم السفارة الذين رافقوهم منذ بداية رحلة الإجلاء يوم السبت من الخرطوم وحتى وصولهم اليوم إلى مطار بورتسودان الدولي.وذكرت الوزارة أن خطة الإجلاء تم إعدادها وتنفيذها من خلال خلية الأزمة الوطنية المشتركة التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة في السودان.وكانت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني قد أقلعت صباح الأحد من عمّان يرافقها وفد من دبلوماسيي وزارة الخارجية.