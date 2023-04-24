تعليق الملاحة البحرية بإحدى مدن شبه جزيرة القرم بعد محاولة هجوم أوكرانية

وأشارت الإدارة المركزية في مدينة سيفاستوبول إلى أن قرار تعليق حركة الملاحة البحرية للسفن والقوارب والعبارات في الخليج جاء لضمان أمن المنطقة في وقت تشهد فيه هجمات معادية مختلفة.ولفتت الإدارة إلى أنه يتم تنظيم حركة الحافلات عبر البر بين الأجزاء الشمالية والوسطى من المدينة.وأعلن حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوماً بطائرات دون طيار على القسم الخارجي من ميناء سيفاستوبول.وكتب رازفوجايف، اليوم الاثنين، على قناته على تطبيق "تلغرام"، "أسطولنا الآن يصد هجومًا بطائرات دون طيار على الجزء الخارجي للميناء. جميع خدمات المدينة في حالة تأهب".