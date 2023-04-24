زلزال بقوة 7.3 درجة بالقرب من نيوزيلندا

وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يوجد أي تهديد من وقوع تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو الأسكا أو الجزر البريطانية عقب زلزال جزر كرماديك.وكان زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جزر كرماديك في نيوزيلندا، 16 آذار الماضي.