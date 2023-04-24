وفاة 47 شخصاً صاموا حتى الموت للقاء السيد المسيح

وقال تشارلز كاماو رئيس التحقيقات الجنائية في محافظة ماليندي (شرق) لوكالة فرانس برس " نبشنا 26 جثة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 47" مضيفا أن البحث مستمر للعثور على جثث اخرى.وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن رجالا يرتدون ملابس بيضاء وأقنعة يواصلون عمليات الحفر بحثا عن جثث أخرى. ووضعت الكثير من الجثث في أكياس زرقاء.وعثرت السلطات الأسبوع الماضي على رفات أربعة من أتباع كنيسة "غود نيوز إنترناشيونال تشورتش" برئاسة ماكينزي نثينغي.قام المحققون بتفتيش المنطقة بعد تقارير عن احتمال وجود مقبرة جماعية.لا يزال الكثير من أتباع الكنيسة يختبئون في غابة شاكاولا.وعثرت السلطات على مؤمنة، ورفضت المرأة تناول الطعام قبل نقلها في سيارة إسعاف.ونقل 11 من أتباع الطائفة وهم سبعة رجال وأربع نساء تراوح أعمارهم بين 17 و49 عاماً، إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد إنقاذهم من غابة شاكاولا.وسلم زعيم الطائفة ماكينزي نثينغي نفسه للشرطة في 15 نيسان، قبل أن يودع السجن.وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّه تمّ إلقاء القبض على ستة من أتباع الطائفة أيضاً.ومن المقرر أن تحال القضية على المحكمة في الثاني من أيار.ووفق تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فإنّ الشرطة أفادت بأنّها تلقّت معلومات عن أشخاص "قضوا جوعاً بحجة لقاء يسوع، بعدما خضعوا لغسيل دماغ على يد مشتبه فيه، ماكينزي نثينغي، قس كنيسة غود نيوز إنترناشونال".وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنّه تمّ إلقاء القبض على ماكينزي نثينغي ووجهت إليه اتهامات الشهر الماضي، بعدما توفي طفلان جوعاً تحت رعاية والديهما. ثم أُطلق سراحه بكفالة قدرها 100 ألف شلن كيني (حوالي 670 يورو).