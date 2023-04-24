ارتفاع حصيلة ضحايا "الصوم لدخول الجنة" في كينيا

وقال الصليب الأحمر الكيني إنه تم إبلاغ مكتب أنشأه في مستشفى محلي للبحث عن المفقودين وتقديم المشورة لهم بفقدان 112 شخصا.ويعيش أتباع طائفة تطلق على نفسها اسم "كنيسة غود نيوز الدولية" في تجمعات سكنية منعزلة في منطقة على مساحة 800 فدان داخل غابة شاكاهولا.وقال المفتش العام للشرطة الكينية جافيت كومي، الذي زار مكان الحادث، إن من بين القتلى 50 شخصا عُثر عليهم في مقابر جماعية بالإضافة إلى 8 آخرين عُثر عليهم أحياء لكن في حالة هزيلة وتوفوا فيما بعد.وذكر أنه تم إنقاذ 29 شخصا وما زالت الشرطة تبحث عن ناجين آخرين محتملين، وفقا لرويترز.وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الكيني "محققون من الطب الشرعي وقسم جرائم القتل وضباط شرطة آخرون بالإضافة إلى بعض المتخصصين الحكوميين في علم الأمراض موجودون معنا هنا لإجراء التحقيقات وعمليات استخراج الجثث".وأُلقي القبض على زعيم الطائفة بول ماكنزي في 14 أبريل بعد بلاغ أشار إلى وجود مقابر سطحية تحتوي على جثث ما لا يقل عن 31 من أتباعه.