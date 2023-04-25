بينهم عراقيون.. اجلاء 356 شخصا من السودان الى السعودية

وكشفت الخارجية السعودية عبر حسابها على تويتر، أن إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصاً (101 مواطن سعودي و255 شخصا ينتمون لـ26 جنسية).وأضافت: "استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم إلى مدينة جدة 10 مواطنين سعوديين، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 189 شخصا".وقالت الوزارة: "تم إجلاء نحو 189 شخصا من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وإيطاليا، وقطر، وسوريا، وهولندا، والعراق، وتركيا، وتنزانيا، ولبنان، وليبيا".وجاء في بيانها "حرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 356 شخصا -101 مواطن سعودي و255 شخصا ينتمون لـ26 جنسية".وقبل قليل، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، جلاء ثلاثة عراقيين من السودان إلى السعودية.