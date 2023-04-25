باكستان.. ارتفاع حصيلة الانفجارات إلى 12 قتيلا و50 جريحا

وأوضح المسؤول بشرطة الإدارة المحليّة لمكافحة الإرهاب، خالد سهيل، أنّ الانفجارات داخل مركز شرطة مدينة كابال في وادي سوات، تسبّبت في انهيار المبنى بكامله.من جهته، ذكر قائد شرطة سوات شفيع الله غندبور، أنّ الانفجارات نجمت من ماس كهربائي في قبو يحوي قنابل ومتفجّرات أخرى"، لافتًا إلى أنّه "ليس هناك ما يشير إلى أنّ ذلك نتج من هجوم خارجي أو انتحاريّين".وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بسقوط 8 قتلى.