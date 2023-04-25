رحلات جوية مباشرة بين العراق وأرمينيا.. هذه التفاصيل

السومرية نيوز – محليات



أعلنت فلاي أرنا، شركة الطيران الوطنية الأرمينية وشركة مشروع مشترك بين ANIF ومجموعة العربية للطيران مؤخراً، انطلاق الرحلات المباشرة بين في العاصمة الارمينية يريفان، والعاصمة العراقية بغداد.



وقالت الشركة في بيان، انه "سيتم تشغيل الرحلات المباشرة الجديدة من مطار زفارتنوتس الدولي إلى مطار بغداد الدولي مرتين في الأسبوع".



وبحسب الشركة، ادناه الجدول الزمني إلى مطار بغداد الدولي، اعتبارًا من 22 أبريل/نيسان 2023 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):