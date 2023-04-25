أوكرانيا تعلن إجلاء 87 مواطنا من السودان

أفادت بذلك المديرية الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية، حيث تابعت: "في ظروف القتال المستمر وعدم التقيد بنظام وقف إطلاق النار ونقص الغذاء والماء والمعدات، تم إجلاء 87 مواطنا أوكرانيا من منطقة النزاع المسلح في السودان، معظمهم من المتخصصين في قطاع الطيران من الطيارين والفنيين وأفراد أسرهم، كما تم إجلاء مواطنين من جورجيا وبيرو، وإنقاذ 138 مواطنا من بينهم 35 امرأة و12 طفلا".وبحسب الإدارة، فإن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم موجودون الآن في مصر، في انتظار إرسالهم إلى أوكرانيا.