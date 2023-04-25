وأشارت النقابة في بيان، إلى وجود عدد من القتلى والجرحى غير مشمولين في هذا الحصر، بسبب صعوبة التنقل والوصول إلى المستشفيات في ظل الوضع الأمني بالبلاد.واندلعت اشتباكات دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الحالي، أوقعت مئات الضحايا. وجرى الإعلان عن أكثر من هدنة، إلا أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بانتهاكها.