2.2 تريليون دولار قيمة الإنفاق العسكري العالمي.. دولة عربية في المراكز الأولى

السومرية نيوز – دوليات



بلغ إجمالي الإنفاق العسكري العالمي نحو 2.2 تريليون دولار خلال العام الماضي 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 3.7% مقارنة بالعام 2021. وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)







وعلى الصعيد العالمي، واصلت دول العالم إنفاق المزيد من الأموال على الجيش مقارنة بالعام السابق للعام الثامن على التوالي، في حين يتوقع الباحثون أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة في ظل الوضع الأمني الراهن.



ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الإنفاق بشكل واضح، يليها الصين، ثم روسيا التي قفزت من المركز الخامس إلى المركز الثالث بسبب الحرب. وألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على هذه الأرقام؛ إذ شهدت أوروبا أعلى زيادة في غضون 30 عاما بالنظر إلى المخاوف من أن تمثل روسيا تهديدا أكبر لدول أخرى أيضا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.وعلى الصعيد العالمي، واصلت دول العالم إنفاق المزيد من الأموال على الجيش مقارنة بالعام السابق للعام الثامن على التوالي، في حين يتوقع الباحثون أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة في ظل الوضع الأمني الراهن.ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الإنفاق بشكل واضح، يليها الصين، ثم روسيا التي قفزت من المركز الخامس إلى المركز الثالث بسبب الحرب.

في عام 2022، ارتفع الإنفاق العسكري للسعودية، خامس أكبر إنفاق عسكري، بنسبة 16 في المائة ليصل إلى ما يقدر بنحو 75.0 مليار دولار، وهي أول زيادة منذ عام 2018.



وسجلت أوكرانيا زيادة هائلة قدرها 640%، لتقفز إلى المركز 11، بعد أن كانت في المركز 36 في العام السابق، في حين لا تزال ألمانيا في المركز السابع بعد زيادة بنسبة 2.3%.



وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن تقرير "سيبري" يعد أكثر مجموعة شاملة من البيانات حول الإنفاق العسكري للدول في العالم، وأدرج الباحثون في التقرير الإنفاق على الأفراد والمساعدات العسكرية والبحث والتطوير العسكري.