إيران تعلن انطلاق التجارة بين طهران والرياض

ونقلت وكالة "ارنا" عن فاطمي أمين قوله إنه "بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال".وأضاف وزير الصناعة والمعادن والتجارة أن "زملاءنا في الوزارة بدأوا بعملية تصدير البضائع".يذكر أن وزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والسعودي فيصل بن فرحان، وقعا بيانا مشتركا في ختام المحادثات التي أجرياها في 6 نيسان الجاري في العاصمة الصينية بكين لاستئناف العلاقات والتعاون الثنائي.وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 اذار الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوما.