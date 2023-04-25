الأردن.. الكشف عن حالة النائب الموقوف لدى إسرائيل

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، سنان المجالي إن "العدوان أبلغ السفير بأنه بـ"صحة جيدة وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديا أو نفسيا".وأشارت الخارجية إلى أن "النائب طلب من السفير إبلاغ عائلته أنه بصحة جيدة، مؤكدة أن السفير "تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية".وقالت وزارة الخارجية الأردنية يوم الأحد إن "إسرائيل اعتقلت النائب بالبرلمان الأردني عماد العدوان، للاشتباه في تهريبه كميات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية، مبينة أن النائب عبر معبرا حدوديا رئيسيا على طول نهر الأردن في وقت سابق من يوم الأحد بالسيارة".وزعمت السلطات الإسرائيلية أنها "أحبطت "محاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية كانت بحوزة نائب في البرلمان الأردني".وقالت مصادر عبرية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب".