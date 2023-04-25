روسيا تعلق على ترشح بايدن لولاية ثانية

وقالت زاخاروفا في بث "القناة الأولى": "إننا سننطلق من الخطوات الفعلية التي ستتخذها واشنطن في السياسة الحقيقية".وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا في وقت سابق من هذا اليوم أنه ينوي الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الولايات المتحدة في عام 2024.و أكد أن "رئاسته قد أبعدت البلاد عن حافة الهاوية على كل تلك الجبهات، مشددا على طموحه في تحويل ما كان قد وصفه ذات مرة كرئاسة انتقالية إلى شيء أكثر تحولا".وأضاف في الفيديو "السؤال الذي نواجهه هو ما إذا كان لدينا في السنوات المقبلة المزيد من الحرية أو حرية أقل، المزيد من الحقوق أو أقل".مستطردا :"أعرف ما أريد أن يكون الجواب. هذا ليس وقت الرضا عن النفس. هذا هو سبب ترشيحي لإعادة انتخابي ".بالنسبة لبايدن، 80 عاما، يمثل الإعلان لحظة محورية في مسيرة سياسية امتدت لنصف قرن.بيْد أن قرار الرئيس هذا قد يتحدى رغبات بعض الناخبين الديمقراطيين المطالبين بحامل لواء مختلف - شخص أصغر سنا وأكثر تقدمًا وأكثر انعكاسًا لتنوع الحزب، مع التأكيد أيضا على قوة بايدن بين قادة الأحزاب، بما في ذلك أولئك الذين يعتقدون أنه يتمتع بالأفضل. ويرون فيه فرصة لهزيمة دونالد ترامب أو جمهوري آخر.ومن المتوقع أن يكون سباق 2024 هو الحملة الأخيرة لشخصية خاضت سبع سباقات لمجلس الشيوخ الأمريكي وسعت للحصول على الرئاسة أو نائب الرئيس أربع مرات.وسيشكل السباق إرث رجل صعد من مجلس مقاطعة في ولاية ديلاوير ليصبح واحدا من أصغر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في التاريخ، وشريكا لأول رئيس أسود للبلاد، وفي النهاية الرئيس السادس والأربعين مع انتشار وباء كورونا في البلاد.وكانت وسائل إعلام أمريكية تتوقع أن يعلن بايدن عن خططه للترشح لولاية ثانية في 25 أبريل الجاري بالذات أي بعد مرور 4 سنوات بالضبط منذ إعلانه عن الترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2020.