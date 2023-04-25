اخترقوا المياه الإقليمية.. السعودية تحتجز 70 صيادا مصريا

ونقل موقع القاهرة 24 عن المغربي قوله، أن "الصيادين كانوا في رحلة صيد قبل عيد الفطر بيومين، ولكن تم القبض عليهم بتهمة اختراقهم للمياه الإقليمية دون تصريح".واضاف أن "الصيادين جميعهم من الدقهيلة وبالتحديد مدينة المطرية، وأنه حاول التواصل معهم لكن دون جدوى".