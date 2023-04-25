اجتماع دولي يخص انسحاب القوات التركية من سوريا

وقالت الدفاع السورية في بيان أن الوزراء الثلاثة بحثوا أيضا تطبيق اتفاق طريق M4 الدولي.من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المحادثات بين وزراء دفاع روسيا وإيران وسوريا في موسكو تناولت "تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية"، مضيفة أن الأطراف أكدت رغبتها في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين.وذكر البيان أنه تم "خلال المحادثات إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا".وقال البيان: "أكد وزراء الدفاع بشكل خاص الطابع البناء للحوار الجاري بهذه الصيغة، وضرورة مواصلته من أجل تعزيز استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".كما عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اجتماعات ثنائية مع نظرائه الأجانب، تم خلالها بحث قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الثنائي، بالإضافة إلى مختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي، حسب البيان.