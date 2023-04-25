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باكستان تعلن اكتشاف أول إصابة بجدري القردة
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باكستان تعلن اكتشاف أول إصابة بجدري القردة
دوليات
2023-04-25 | 18:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
194 مشاهدة
أعلنت السلطات الباكستانية ثبوت إصابة رجل بجدري القردة، لتصبح أول حالة إصابة مؤكدة بالمرض في باكستان.
ولم يقدم مسؤولو الصحة تفاصيل إضافية عن إصابة الرجل.
وقال مسؤولون إنه تم تنبيه سلطات المطار والمستشفيات لمراقبة المزيد من حالات الإصابة بالمرض.
ووفق ما ذكرت وكالة "أنباء أسوشيتدبرس أوف باكستان" الحكومية، تم فحص أقارب الرجل الذي ثبتت إصابته، وتوجيه النصح لهم بالعزل الذاتي لضمان عدم انتشار الفيروس.
ويعد جدري القردة مرضا فيروسيا نادرا، ولكنه قد يكون خطيرا ويبدأ عادة بمرض شبيه بالإنفلونزا وتورم العقد الليمفاوية، ثم يتطور إلى طفح جلدي.
ويتعافى معظم الأشخاص في غضون أسابيع دون الحاجة إلى دخول المستشفى.
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