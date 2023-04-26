فشل مهمة المستكشف الإماراتي "راشد" في الهبوط على سطح القمر.. تفاصيل الساعات الأخيرة

بيان من مركز محمد بن راشد للفضاء حول مشروع الإمارات لاستكشاف القمر "المستكشف راشد". pic.twitter.com/qq4tnSPs6l
— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 26, 2023
بيان من مركز محمد بن راشد للفضاء حول مشروع الإمارات لاستكشاف القمر "المستكشف راشد". pic.twitter.com/qq4tnSPs6l
أكدت شركة "آي سبيس" أنه حتى الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت اليابان (3 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات)، لم يتم الاتصال بين مركبة الهبوط "هاكوتو آر"، ومركز التحكم بالمهمة، وبالتالي تم تأكيد عدم وجود إمكانية لتحقيق هبوط ناجح على القمر، والاتصال بالمركبة.
— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 26, 2023
أكدت شركة "آي سبيس" أنه حتى الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت اليابان (3 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات)، لم يتم الاتصال بين مركبة الهبوط "هاكوتو آر"، ومركز التحكم بالمهمة، وبالتالي تم تأكيد عدم وجود إمكانية لتحقيق هبوط ناجح على القمر، والاتصال بالمركبة.
الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر يشرح أبرز مستجدات هبوط المركبة "هاكوتو آر"، التي تحمل على متنها المستكشف راشد والمراحل المقبلة من المهمة.#مشروع_الإمارات_لاستكشاف_القمر#الإمارات_إلى_القمر pic.twitter.com/eyz65uNZOU
— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 25, 2023
الدكتور حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر يشرح أبرز مستجدات هبوط المركبة "هاكوتو آر"، التي تحمل على متنها المستكشف راشد والمراحل المقبلة من المهمة.#مشروع_الإمارات_لاستكشاف_القمر#الإمارات_إلى_القمر pic.twitter.com/eyz65uNZOU
شركة "آي سبيس" تعلن عن فقدان الاتصال بمركبة الهبوط "هاكوتو آر"، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوط المركبة. فريق "آي سبيس" يستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك.
— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 25, 2023
شركة "آي سبيس" تعلن عن فقدان الاتصال بمركبة الهبوط "هاكوتو آر"، حيث لم تتمكن من تأكيد هبوط المركبة. فريق "آي سبيس" يستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك.