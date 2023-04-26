ترتيب الدول العربية في الإنفاق العسكري العالمي 2022.. ماذا عن العراق؟

وذكر المعهد السويدي أن أوروبا شهدت أكبر ارتفاع في الإنفاق بنسبة +%13. ويعود السبب إلى الإنفاق الروسي والأوكراني. ومع ذلك، أثرت المساعدة العسكرية لأوكرانيا والمخاوف بشأن التهديد المتزايد من روسيا، بشدة على قرارات الإنفاق في العديد من الدول الأخرى، كما فعلت التوترات في شرق آسيا.ولا تزال أمريكا المنفق العسكري الأكبر في العالم، إذ بلغ الإنفاق العسكري الأمريكي 877 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل %39 من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي وثلاثة أضعاف المبلغ الذي أنفقته الصين، ثاني أكبر منفق في العالم.وذكر المعهد ضمن التقرير بأن إجمالي الإنفاق العسكري في دول منطقة الشرق الأوسط بلغ ما يقرب من 184 مليار دولار في عام 2022، مُشكلا زيادة بنسبة 3.2% عن عام 2021، ولكنه يمثل انخفاضًا بنسبة %1.5 عن عام 2013.في منطقة الشرق الأوسط، ويرجع سبب الزيادة بشكل أساسي إلى نمو الإنفاق العسكري للسعودية بنسبة 16% ليصل لحوالي 75 مليار دولار في 2022، وهو أول معدل نمو منذ عام 2018. لتسجل السعودية أكبر نسبة من الإنفاق العسكري في المنطقة وخامس أكبر إنفاق في العالم.إليكم نظرة في الإنفوغرافيك ادناه على حجم الانفاق العسكري في العالم لعام 2022.