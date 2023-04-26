Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في بابل.. تسرب غاز الكلور داخل مشروع ماء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ألمانيا تعلن اكتمال مهمة إجلاء رعاياها من السودان

دوليات

2023-04-26 | 04:18
ألمانيا تعلن اكتمال مهمة إجلاء رعاياها من السودان
215 مشاهدة


السومرية نيوز – دوليات

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، اكتمال مهمة الإجلاء من السودان، وأنه جرى نقل أكثر من 700 شخص إلى خارج البلاد بينهم نحو مئتي مواطن ألماني.

ووصلت، الأربعاء، سفينة إجلاء تقل 1687 مدنيا من أكثر من 50 دولة فروا من العنف في السودان، إلى مدينة جدة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في أكبر عملية إنقاذ من نوعها تُنفذها المملكة حتى الآن.

وقالت الخارجية في بيان "وصل صباح الأربعاء إلى مدينة جدة 13 مواطنا سعوديا، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1674 شخصا" من 56 دولة مشيرة إلى أنهم نُقلوا "من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة".

واندلعت المعارك في السودان في 15 أبريل بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الذي كان حليفا للبرهان ونائبا لقائد الجيش قبل أن يتحولا الى خصمين.

وأدت المعارك إلى مقتل 459 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح، وفق الأمم المتحدة، ووضعت نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل للتعامل مع حصيلة متزايدة من الضحايا. ويواجه كثر حاليا نقصا حادا في المياه والغذاء والأدوية والوقود إضافة إلى انقطاع الكهرباء والإنترنت.

ودخل وقف إطلاق النار في السودان الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية يومه الثاني لكنه لا يزال هشا وسط تقارير لشهود عيان عن المزيد من الضربات الجوية.

وسبق أن نظمت السعودية عمليات إجلاء بحرا وجوا. وأعلنت السعودية، السبت، إنجاز أول عملية إجلاء لمدنيين من السودان إلى جدة على متن سفينة شملت أكثر من 150 شخصا بينهم دبلوماسيون أجانب ومسؤولون، حسب فرانس برس.

والإثنين، نقلت طائرة عسكرية نحو 30 شخصا من رعايا كوريا الجنوبية إلى قاعدة جوية في جدة كما أجلت سفينة قرابة مئتي شخص من 14 جنسية من مدينة بوتسودان إلى قاعدة بحرية في جدة.

وإضافة إلى السعوديين الـ13، شملت عملية الإجلاء، الأربعاء، مدنيين من دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية وأميركا الوسطى، بحسب بيان وزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن "بذلك يصل إجمال من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء إلى نحو 2148 شخصا (114 مواطنا سعوديا، 2034 شخصا ينتمون لـ62 جنسية)".

وأعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية أن 560 مواطنا تم إجلاؤهم من السودان إلى السعودية، لكنها لم توضح ما إذا كانوا جميعهم على متن السفينة نفسها التي وصلت صباح الأربعاء إلى جدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة توكو فايزاسياه لوكالة فرانس برس إن جاكرتا ستقوم بجولة ثانية من عمليات الإجلاء تشمل أكثر من 300 إندونيسي من الخرطوم إلى بورتسودان، قبل الرحلة التالية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السريلانكية الأربعاء أن 13 مواطنا وصلوا إلى جدة من السودان، فيما ينتظر 12 آخرون إجلاءهم في بورتسودان.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
المكياج السينمائي بين الحقيقة والخدع - الحلقة ٥ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-26
Play
المكياج السينمائي بين الحقيقة والخدع - الحلقة ٥ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران - الحلقة ٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-04-26
Play
ساحة الطيران - الحلقة ٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-04-26
بالمختزل
Play
بالمختزل
يوسف الكلابي النائب عن اللجنة المالية - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:30 | 2023-04-25
Play
يوسف الكلابي النائب عن اللجنة المالية - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:30 | 2023-04-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-25
Play
نشرة ٢٥ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-25
رزاق برو
Play
رزاق برو
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-24
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-24
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-23
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-23
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
Play
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
Play
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
المكياج السينمائي بين الحقيقة والخدع - الحلقة ٥ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-26
Play
المكياج السينمائي بين الحقيقة والخدع - الحلقة ٥ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الطيران - الحلقة ٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-04-26
Play
ساحة الطيران - الحلقة ٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-04-26
بالمختزل
Play
بالمختزل
يوسف الكلابي النائب عن اللجنة المالية - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:30 | 2023-04-25
Play
يوسف الكلابي النائب عن اللجنة المالية - الحلقة ١ | الموسم ٢
15:30 | 2023-04-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-25
Play
نشرة ٢٥ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-25
رزاق برو
Play
رزاق برو
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-24
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-24
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-23
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-23
لقطات
Play
لقطات
العراق الأغلى في أسعار المكالمات الهاتف النقال | Morning Live
13:00 | 2023-04-23
Play
العراق الأغلى في أسعار المكالمات الهاتف النقال | Morning Live
13:00 | 2023-04-23
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
Play
خاص العيد - الحلقة ٢٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:30 | 2023-04-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
Play
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.