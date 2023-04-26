اغتيال القيادي الإيراني "عباس سليماني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "الممثل السابق للمرشد الأعلى الايراني، علي خامنئي، في سيستان وبلوشستان والعضو الحالي في مجلس خبراء القيادة، تعرض لعملية اغتيال في مدينة بابلسر".وتشير الأنباء الواردة إلى أن سليماني فقد حياته نتيجة هذه العملية، وبحسب مصدر مطلع، فانه "استشهد برصاص مسلح عندما كان موجودا في احد فروع البنك الوطني في مدينة بابلسر".ونقل أحد شهود العيان، ان سليماني كان جالسًا في البنك، فإذا أخذ المهاجم مسدس حارس البنك وفتح النار عليه، ولسوء الحظ توفى وأصيب ثلاثة آخرون.وأكد النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظة مازندران، روح الله سلاجي، نبأ إغتيال الممثل السابق للولي الفقيه في سيستان وبلوشستان، قائلا: "انه قتل آية الله سليماني صباح اليوم في هجوم مسلح، كما تم القبض على المعتدي".