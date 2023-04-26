بعد انتهاك الهدنة.. قوات "الدعم السريع" في السودان تدعو المجتمع الدولي للتدخل

وقالت، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن قوات من الجيش هاجمت بالمدفعية والطيران مواقع تمركز «قوات الدعم السريع» بالقصر الجمهوري، وأرض المعسكرات، وسوبا، وغيرها من المواقع، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.وأضافت: "فاق صبرنا حدّ الاحتمال... لذلك ندعو المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته تجاه هذه الخروقات المستمرة لشروط الهدنة".وبعد 11 يوماً من بدء المعارك، التي خلّفت أكثر من 459 قتيلاً، وما يزيد على 4 آلاف جريح، وفقاً للأمم المتحدة، استهدف الجيش السوداني، الثلاثاء، بطائراته مواقع لـ"قوات الدعم السريع" في ضواحي الخرطوم، فردّت الأخيرة باستخدام أسلحة ثقيلة، واستهدفت غارات جوية جديدة، مساءً، مركبات لـ"قوات الدعم السريع" في شمال الخرطوم، وفق شهود آخرين.وقالت "قوات الدعم السريع"، بقيادة محمد دقلو، إنها سيطرت على مصفاة ومحطة كهرباء على بُعد 70 كيلومتراً شمال الخرطوم، وفق مقطع فيديو نُشر، الثلاثاء.وتحدَّث الجيش السوداني، من جهته عبر "فيسبوك"، عن تحرك كبير لـ«قوات الدعم السريع» نحو المصفاة؛ من أجل الاستفادة من الهدنة والسيطرة عليها.وتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"قوات الدعم السريع" بقيادة دقلو الملقّب "حميدتي"، الاتهامات بخرق وقف النار.