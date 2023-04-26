المكالمة المرتقبة.. الرئيس الصيني وزيلينسكي يبحثان الازمة الأوكرانية

وقالت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية، إن الرئيس الصيني بحث خلال الاتصال "التطور المعقد للأزمة في أوكرانيا"، معتبراً أن له تأثير كبير على الوضع الدولي.وأشار بينغ إلى أن بلاده تقف إلى جانب السلام في الأزمة الأوكرانية، وأن موقفها الأساسي يتمثل في الحث على السلام والتشجيع على المحادثات، بحسب تعبيره.وتبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأزمة الأوكرانية، بحسب القناة الرسمية.من جهته، قال زيلينسكي، عبر حسابه على تويتر: "أجريت مكالمة هاتفية طويلة وذات مغزى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.. أعتقد أن هذه الدعوة، وكذلك تعيين سفير أوكرانيا لدى الصين، ستعطي دفعة قوية لتنمية علاقاتنا الثنائية".