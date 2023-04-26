مقتل عشرة من عناصر الامن في الهند

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن فيفيكانند المسؤول الكبير في شرطة تشاتيسغار أحد معاقل الماويين قوله: "كانوا عائدين من عملية عندما وقع الانفجار الذي استهدف مركبتهم".وأضاف: "قتل رجال الاحتياط في الشرطة في طريق عودتهم من مهمة تحقيق حول الحركات المتمردة في إقليم دوانتيوندا المعزول".وأشار المسؤول الى ان "هذه أسوأ خسائر تتكبدها قوات الأمن في الهند منذ أكثر من سنتين".