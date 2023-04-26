مقتل أمريكي ثان في السودان

وقال البيت الأبيض، أن "مستوى العنف بالسودان تراجع خلال الهدنة ونريد الانتقال إلى حكومة مدنية".واضاف أن "وقف إطلاق النار في السودان مستمر رغم بعض الخروقات".وكانت واشنطن قد اعلنت، الجمعة، 21/4/2023، "مقتل مواطن أمريكي في السودان وسط اشتباكات مستمرة".