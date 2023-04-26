روسيا تكشف اخر تطورات اتفاق تصدير الحبوب مع اوكرانيا

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، غينادي غاتيلوف، في مؤتمر صحفي،: "حتى الآن لا نرى أي تقدم بشأن رفع العقوبات أمام صادرات من الأسمدة".وقالت الأمم المتحدة، إن غوتيريش رسم في رسالته إلى الرئيس فلاديمير بوتين "الخطوط العريضة للطريقة المقترحة للمضي قدمًا لتحسين وتوسيع وتمديد الاتفاقية".هددت موسكو في منتصف نيسان/أبريل بتعليق مبادرة الحبوب إذا لم يتم تلبية مطالبها الخمسة.لكن موسكو اقترحت ستين يوما بدلا من التمديد الضمني المتفق عليه في البداية لمدة 120 يوما، وأصرت على الامتثال للجزء الآخر من الاتفاقية، الذي يتعلق بصادراتها من الأسمدة.وأضاف السفير الروسي: "الأمم المتحدة تحاول بذل أقصى جهودها، لكننا حتى الآن لم نشهد سوى الوعود.. الأمم المتحدة تعترف بأن هناك قضايا يجب حلها".وتابع: "لا أعرف ما إذا كانت ستتمكن من تحقيق تقدم كاف في الإطار الزمني المحدد.. لم نصل بعد وما زال لدينا وقت"، مشيرًا إلى أنه لا يعرف التفاصيل التي وردت في رسالة غوتيريش.وهددت موسكو في منتصف نيسان/أبريل بتعليق مبادرة الحبوب إذا لم يتم تلبية مطالبها الخمسة بما في ذلك إعادة ربط مصرفها المتخصص بالزراعة "روسيلخوزبنك" بنظام سويفت المصرفي الدولي، واستئناف عمليات تسليم روسيا آلات زراعية وقطع غيار، وإزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى الموانئ الأجنبية.كذلك، دعت إلى إلغاء تجميد أصول شركات روسية مرتبطة بالقطاع الزراعي موجودة في الخارج، واستئناف تشغيل خط أنابيب تولياتي-أوديسا، الذي يربط روسيا بأوكرانيا ويسمح بتسليم الأمونيا وهو مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.