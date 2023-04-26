دعوة أمريكية لروسيا للعودة الى معاهدة "ستارت3"

وقالت هروبي: "لقد خسرنا الكثير من تعليق روسيا التزامها بهذه المعاهدة على صعيد إرساء آليات الاستقرار الاستراتيجي. ولذا ندعو الجانب الروسي للامتثال مجددا للمعاهدة، والبدء بمناقشة تطويرها".واعتبر سفير وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة غريغوري ماشكوف، أنه "بعد انتهاء سريان المعاهدة من غير المستبعد ظهور فجوة في الاستقرار الاستراتيجي عالميا، ما يحتم على روسيا أن تكون مستعدة لكل السيناريوهات".