إحصائية تخص الصناعات الدفاعية.. تركيا تُجني أرباحاً "ضخمة"

وقال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، في تقرير صدر اليوم، حول أداء القطاع لعام 2022، إن هنالك زيادة بمعدل 20 بالمئة في إجمالي الأرباح مقارنة مع عام 2021، فضلاً عن تحقيق نمو بواقع 12 ضعفاً مقارنة بما كان عليه الحال قبل 20 عاماً.وأشار دمير إلى أن نفقات البحث والتطوير للعام 2022، بلغت مليارين و61 مليون دولار، بزيادة 26 بالمئة مقارنة مع 2021، كما لفت أيضاً إلى أن نفقات البحث والتطوير زادت بمقدار 40 ضعفاً مقارنة بما كانت عليه قبل 20 عاماً.وأكد، أنهم سيواصلون بناء صناعة الدفاع التركية "بما يتماشى مع رؤية البلاد في الوصول إلى العالمية" من خلال تعزيز البنية التحتية الصناعية العالية ودعم أنشطة التصميم وزيادة الإنتاج.