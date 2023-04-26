والي الخرطوم يوضح حقيقة اعلان حالة الطوارئ

نفى مكتب والي الخرطوم المُكلف، أحمد عثمان حمزة، اليوم الأربعاء، صدور أي أمر بإعلان حالة الطوارئ في الولاية.

ونقلت الوكالة عن والي الخرطوم قوله "إنه يدرس منذ فترة مع الجهات المختصة إصدار أوامر مختلفة لم يكتمل التنسيق حولها حتى الآن".



وكانت وسائل إعلام محلية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن والي ولاية الخرطوم المكلف أصدر قراراً يقضي بإعلان حالة الطوارئ في الولاية لمدة شهر.