كينيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا "الجوع لمقابلة يسوع"

وقالت الصحيفة: "تم استخراج جثث خمسة أطفال من قرية شقول، ونتيجة لذلك ارتفع عدد ضحايا الطائفة إلى 95 ضحية".وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الثلاثاء، نقلاً عن الشرطة، أنه تم تعليق البحث عن رفات ضحايا الطائفة الدينية المتطرفة في شمال كينيا بسبب اكتظاظ المشرحة في مدينة ماليندي بمنطقة كيليفي.وعثرت الشرطة على 17 جثة أخرى قبل أن توقف عمليات البحث في غابة شاكهول، ليصل العدد الإجمالي إلى 90 جثة، كانوا جميعاً أعضاء في طائفة دينية يُزعم أن قسيسها، ماككنزي نتنجي، طلب من الأعضاء تجويع أنفسهم "لمقابلة يسوع".