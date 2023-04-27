القاهرة تتصدر وهذه مرتبة بغداد.. قائمة بأرخص المدن حول العالم

السومرية نيوز – دوليات



لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، فيما يلي بيانات تظهر أرخص دول العالم في زيارة الطبيب وتناول الطعام في المطاعم.

أين أرخص أسعار المطاعم؟ هل مدينتك ضمنها؟

زيارة المطاعم مع الأسرة والأصدقاء باتت تقليدا في العديد من دول العالم، بما في ذلك في العالم العربي، وفيما يلي جدول بياني يظهر مدن بأرخص أسعار المطاعم: