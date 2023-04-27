حصيلة جديدة للضحايا المدنيين.. "هدنة" السودان لم توقف عداد الموتى

لجنة الأطباء في السودان تعلن عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى المدنيينبعد إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة.. الجيش يعلن قصف مواقع لها في الخرطوم.وقالت لجنة الأطباء في بيان إنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.وأضافت أن الاشتباكات لا تزال جارية بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش لليوم الثاني عشر على التوالي.واشارت إلى أن من بين الوفيات 3 أطفال في مدينة الأبيض سقطوا يوم 26 أبريل نتيجة انفجار قذيفة.وبلغ عدد الوفيات والإصابات التي تم حصرها بين المدنيين بتاريخ 26 أبريل، 8 حالات وفاة، و58 حالة إصابة.