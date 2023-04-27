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مصر أكثر الدول العربية في عدد السكان خلال 2023.. ماذا عن العراق؟
دوليات
2023-04-27 | 05:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,632 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
احتّلت مصر المركز الأول في قائمة الدول العربية الأكثر عدداً في السكان خلال العام الحالي 2023، وذلك بحسب بيانات التعداد السكاني العالمي التابع الى الأمم المتحدة.
وقالت البيانات، ان "مصر احتّلت المركز الأول في قائمة الدول العربية الأكثر عدداً في السكان خلال العام الحالي، بإجمالي 112 مليون نسمة، تلتها السودان بعدد سكان 48 مليون نسمة، ثم الجزائر بعدد سكان بلغ 45.6 مليون نسمة".
وبحسب البيانات، في العراق جاء في المرتبة الرابعة بعد مصر والسودان والجزائر، بإجمالي 45.5 مليون نسمة.
*ادناه القائمة:
وبلغ عدد سكان العراق 45.5 حسب بيانات التعداد السكاني العالمي التابع للمنظمة الدولية، وهو رقم يخالف الإحصائيات الرسمية لوزارة التخطيط العراقية التي تشير إلى وصول عدد سكان البلاد 43 مليونا بنهاية العام الحالي.
وأصدر المعهد الوطني الفرنسي للدراسات الديموغرافية، تقريرًا تحت عنوان "سكان العالم" الذي يقدم صورة شاملة عن الوضع السكاني في جميع أنحاء العالم. وصل عدد سكان العالم ما يقرب من 8 مليارات في عام 2022، وقد تضاعف ثمانية أضعاف على مدى 200 عام الماضية، وقد يصل 10 مليارات بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
ويستند البحث على مؤشرات ديموغرافية استخدمت في الإصدارات السابقة، منها مساحة الأرض وعدد السكان التقديري في منتصف عام 2022 ومعدلات المواليد والوفيات ومعدل وفيات الرضع وإجمالي معدل الخصوبة والنسبة المئوية للسكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و65 عامًا ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة للذكور والإناث.
ووفقًا لنتائج التقرير، تعتبر الدول السبع المأهولة بأعلى عدد من السكان هي الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وباكستان ونيجيريا والبرازيل، ليبلغ إجمالي عدد سكان هذه الدول 4.1 مليار نسمة، أو أكثر من نصف سكان العالم المقدر بنحو 8 مليارات.
وعلى الصعيد العربي، احتلت مصر المرتبة الأولى بعدد السكان حتى منتصف عام 2022، إذ بلغ عددهم ما يقارب 111مليون نسمة، لتليها السودان والجزائر بحجم 46.9 مليون و44.9 مليون نسمة على التوالي. وشمل التقرير أيضًا توقعات حجم السكان في الدول حتى عام 2050، لتصل التقديرات لعدد السكان في مصر إلى 160 مليون، والسودان بـ 85 مليون، وتسبق العراق الجزائر في المرتبة الثالثة بإجمالي 75 مليون نسمة في 2050.
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك ادناه على مقارنة الكثافة السكانية في المنطقة العربية حتى المنصف الأول من 2022 وتقديرات عام 2050:
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