متحف الشمع في لندن يكشف عن تمثال جديد للملكة كاميلا (صور)

ويرتدي التمثال ثوبا أزرق داكنا، ويقف جنبا إلى جنب مع تشارلز، أمير وأميرة ويلز، الملكة الراحلة ودوق إدنبرة في غرفة العرش.وأعادت المصممة آنا فالنتين ابتكار الزي الذي صممته لكاميلا لحضور حفل الاستقبال الدبلوماسي في كانون الأول 2022، مع وشاح أزرق ملكي، ونسخة طبق الأصل من تاج الياقوت البلجيكي المملوك للملكة.وقال تيم ووترز، المدير العام لمتحف مدام توسو: "في حين أن هذه ستكون أول تجربة تتويج لكثير من الناس، فإن تتويج الملك تشارلز الثالث سيكون الثامن الذي تحتفل به مدام توسو لندن"، مضيفا: "نحن فخورون بشكل لا يصدق بصلاتنا التي امتدت لقرون مع القصر وما هي أفضل طريقة للاحتفال بالبداية الرسمية لهذا الفصل الجديد في تاريخ الملكية البريطانية من إنشاء علامتنا التجارية الجديدة التي ستصبح قريبا الملكة كاميلا لتقف بجانب زوجها الملك".