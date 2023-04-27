"البنتاغون": إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان

وقال الأسطول الخامس بأن "السفينة تحمل اسم Advantage Sweet"، مشيرا إلى أن "ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاستيلاء".وشدد على أن "تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين"، داعيا إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط على الفور".وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية من MarineTraffic.com أن "السفينة موجودة في خليج عمان شمال العاصمة العمانية مسقط، وكانت قد أتت من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية".