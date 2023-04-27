موسكو تستدعي كبير موظفي السفارة الأمريكية

وقالت الوزارة في بيان: "تلقى كبير موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية (السفارة) في موسكو، الذي تم استدعاؤه إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية في 27 نيسان، إخطارا رسميا احتجاجا على الإجراءات الاستفزازية للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، والتي عطلت إجراءات منح التأشيرات لممثلي وسائل الإعلام من الوفد الصحفي المرافق لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الذي كان من المفترض أن يرافقه في رحلة إلى نيويورك في إطار تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي".وأكد بيان الخارجية أن "مثل هذا التخريب الذي يهدف إلى منع العمل الصحفي العادي لن يمر دون رد".