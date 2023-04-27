الكرملين يعلق على اتصال شي وزيلينسكي.. ماذا بشأن انهاء الصراع؟

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، إن "تلك المحادثات شأن سيادي للبلدين، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن موسكو ترحب بأي إجراء يساهم في إنهاء الصراع".وفي معرض حديثه عن خطط التسوية السلمية التي ناقشها شي جين بينغ وزيلينسكي، أشار بيسكوف إلى أن هذه المبادرات نُشرت منذ فترة طويلة وهي متاحة للعامة.وأضاف: "نحن على علم بهذه الخطط، وقد تم ذكرها مراراً وتكرارأ من قبل كل من زيلينسكي وشركائنا الصينيين، وتم تحديدها، والإعلان عن البنود الرئيسية فيها، وهي متاحة للعامة".وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الصيني، ناقش مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو في مارس الماضي، إحدى مبادرات كييف للتسوية والتي تنص على استعادة وحدة الأراضي الأوكرانية داخل حدود عام 1991، أجاب بيسكوف: "لا لم يتم مناقشة هذا الأمر".