الخارجية الامريكية: نسعى من أجل التوصل إلى حل للأزمة السودانية

وقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من مقر الوزارة في واشنطن، أن بلاده تسعى جاهدة من أجل التوصل إلى حل للأزمة السودانية، ونقل البلاد ثانية إلى حكومة مدنية".واضاف: "نعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة لمعالجة الأزمة"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم".وأشار بلينكين الى أن "بلاده تسعى مع الأمم المتحدة إلى تحقيق الانتقال لحكومة مدنية في السودان"، وقال: "نأمل أن نتمكن من إعادة البلاد إلى حكومة يقودها المدنيون".وكان الوزير الأميركي أشار سابقاً إلى أن "بلاده تتواصل مع الأطراف السودانية من أجل تمديد الهدنة التي يتوقع أن تنتهي منتصف ليل اليوم الخميس".